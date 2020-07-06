Мины, врачи и тяжесть бытия

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

В статье «Вечный зов» мы рассказывали о проблемах тяжелых (в смысле массы) пациентов. Приезд скорой помощи к пожилым людям часто оборачивается беготней по соседям, так как больного порой невозможно поднять.

«Вечером во всем нашем подъезде, мы живем по улице Гамарника, дома оказались только женщины, — рассказывает Ирина С. — Одному пожилому мужчине стало плохо, и его никто не мог поднять — вес составлял более 100 килограммов. К счастью, упросили подъехавшего во двор таксиста, и дедушка остался жив».

ssbaevaolgass «К сожалению, тоже сталкивалась с этой проблемой. Мать неходячая, весит много. А постоянно надо по поликлиникам и больницам возить. Не приведи господи никому с этим столкнуться. С мужем все спины сорвали. Мало кто помогает. То спина болит, то просто не могут. Никого не осуждаю. Просто факт».

shevtsovalarisa2312 «Врачи скорой помощи вызвали при мне МЧС, приехали очень быстро и помогли с 6 этажа снести на мягких носилках мою маму».

k_ira02 «Да, тоже с таким столкнулась, когда у мамы случился инсульт. Оказалось, что транспортировать её можно только платно, скорая помощь таких услуг больше не оказывает. Это просто кошмар, особенно когда её из больницы выписали, привезли к дому и выгрузили на землю. А ведь при СССР такого не было! Всегда в скорой помощи ездили санитары, носили носилки с тяжелобольными».

Рисковые кассиры

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В статье «Битва за жизнь» мы привели выдержки из инстаграм-дневника врача хабаровской десятой городской больницы Анны Любавиной, которая вместе со своими коллегами борется с коронавирусной пандемией.

«Пандемия вошла в нашу жизнь незванно и неожиданно. В войне с коронавирусом кто-то потерял близких, кто-то переживает последствия инфекции. Перед лицом болезни все стали равны. Она не разбирает ни чинов, ни званий, ни пола, ни возраста. Битва за жизнь легла на плечи медицинских работников. Многие их ругали за очереди в больницах, за неправильные, на дилетантский взгляд, диагнозы. Но на кого нам теперь полагаться, кроме как на них? Врачи не спят ночами, сутками не видят своих близких. Давайте это ценить».

artur762762 «Каждый выполняет свою работу, и за это ему платят деньги. Давайте каждому водителю автобуса в пояс кланяться за то, что он нас живых довёз. Многие работают в экстремальных и опасных для жизни условиях почти за копейки».

pak2149 «Кассиры в Самберях рискуют не меньше, а может, даже больше».

prohorfrolov «Почему они не видят своих близких? Я после работы всегда домой еду».

Нужник на «Павленко»

Неизвестные устроили погром в подземном переходе на остановке «Павленко» и массово отложили там продукты жизнедеятельности. Огромные дыры зияют теперь в перекрытии вентиляционной шахты, выполненном из ГВЛ, со стен сбиты большие пласты кафельной плитки, а вместо разбитых в который раз настенных светильников МУП «Горсвет» уже временно водрузил уличные фонари (новые решили установить в ходе грядущего ремонта).

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Тягостное впечатление от нахождения в переходе усугубляет резкий запах хлорки, которой пришлось засыпать все укромные уголки подземки: за выходные эти места были густо «заминированы» горожанами, позволившими себе использовать ее в качестве нужника.

greysub «Там и так все раздолбано было. Теперь отсутствие светильников и кафеля на погром списали. Мне порой казалось, что источником пандемии стал именно подземный пешеходный переход на «Павленко».

lubaashaaa2504 «@greysub, «Изначально, что ли, раздолбано было? Люди такие. Постоянно портят».

ann_skaya «Там и до этого можно было снимать одну из частей «Метро 2035» по мотивам Глуховского».

kryukov85_official «Да там пройти страшно — ссаниной так воняет, что можно получить ожог легких …».

natalaegorova73107 «Ставьте камеры лучше невидимые. Найти «героев» нужно, и чтобы они голыми руками убрали собственное дерьмо».

usersergei «5 миллионов на один переход? Или на все? Посадите человека в будке, пусть следит. Да за такие деньги можно пять узбеков нанять, и будет городу красиво и хорошо!».

Андрей Канев