Локальное решение глобальной проблемы

Самый высокий процент самоизоляции наблюдается в Хабаровске во время холодного дождя с ветром

С приходом, точнее, привозом в РФ извне коронавируса остро встала проблема нераспространения заразы среди населения. В ход пошли самые разнообразные меры и методы.

Тут же забыли бывшие еще года два назад популярными слова «оптимизация медицины», вспомнили про производство масок и начали строительство больниц и госпиталей по линии МО РФ. Усиленно, как и сто лет назад, по всем информканалам пошел типовой санитарный просвет — «мойте руки чаще и лучше, носите маски». Карантин по краям и областям вводили очагово, режим «чрезвычайной ситуации» не объявляли, ограничились расплывчатым термином «самоизоляция». Больше давили на сознательность.

Не помогает, количество зараженных COVID-19 в крае стабильно высокое. Казалось бы, все всё поняли…

Но люди устали бояться, люди перестали реагировать на заклинания об опасности пребывания в местах общественного скопления. А тут с мая в крае наступили теплые деньки. В свое время часть объектов реально изолировали, пример тому – ограждение и охрана набережной в Хабаровске. Но более мелкие точки общественного пребывания, такие как детские площадки на придомовых территориях, не осилили! Сотрудники управляющих компаний, выполняя решения вышестоящих органов, периодически ограждали качельки-карусельки бело-красной лентой. Ее, спустя минуты — тепло, солнце, хочется гулять, легкими движениями сносили мамочки с детьми, спортивно ориентированные подростки, компании детей. И так – неоднократно.

Отношение людей к COVID-19 на бытовом уровне – это не самое поганое. Реальная ситуация со смертностью, что действительно творится в медицинских учреждениях, кого, как и в каких карантинах размещали – другая сторона большой проблемы.

Практически у каждого серьезного заболевания есть свой символ-ленточка, пример тому – желто-голубой символ синдрома Дауна. И видится мне, что знаком нынешней заразы может стать обрывок ограждающей ленты, что до сих порой беспомощно трепыхается на некоторых детских площадках.

Андрей Дунаевский