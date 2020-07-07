Заместитель Фургала мстит журналисту за информацию о своей судимости

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Юрий Сальников написал заявление в полицию на журналиста Ольгу Шабалину. Недовольство высокопоставленного чиновника вызвала публикация Шабалиной, где та рассказала о судимости Сальникова.

Содержание заметки следующее. Журналист выложила данные, что в 2005 году будущий заместитель Сергея Фургала был осужден за умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести из хулиганских побуждений. Суд приговорил его к 2,4 годам лишения свободы. Сальников отбывал наказание в колонии-поселении. Через некоторое время он вышел условно-досрочно.

В данный момент чиновник просит правоохранительные органы привлечь Ольгу Шабалину к ответственности по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). По мнению Юрия Сальникова, информация о судимости публичной личности почему-то является вмешательством в частную жизнь и разглашением порочащих личность сведений.

Стоит напомнить, что это не единственный случай, когда кто-либо из окружения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оказывается либо бывшим уголовником, либо проходит по уголовным делам как подозреваемый. Так, в отношении бизнес-партнера Фургала Николая Мистрюкова возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Бывший сенатор Дмитрий Приятнов был судим за подделку документов.

Заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Николая Порошина подозревали в коррупционных схемах при строительстве жилого комплекса. Руководителя службы заказчика правительства Хабаровского края Павла Поляка арестовывал спецназ ФСБ по подозрению в выводе за рубеж 119 миллионов рублей. Помощника Фургала Александра Королева в 2018 году уволили из УМВД по статье закона «О противодействии коррупции». Личный водитель главы региона Виталий Шкарпита был судим за похищение человека.

Игорь Кабанов