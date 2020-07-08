Бензин в Комсомольске подорожал в пятый раз за полгода

По информации портала komcity.ru, на заправках компании «Роснефть» в этом году стоимость литра бензина увеличивалась несколько раз.

В начале недели 92-й бензин на заправках «Роснефти» подорожал на 15 копеек. Теперь за литр 92-го придётся заплатить не 44,50 рублей, а 44,65 рублей. Литр 95-го и 98-го подорожал на 20 копеек: 95-й — с 46,60 до 46,80 рублей за литр, а 98-й — с 47,25 до 47,45 рублей за литр. «Дизель» вырос на 30 копеек — с 49,95 до 50,25 рублей за литр.



На заправках «ННК» не стали мелочиться и подняли стоимость 92-го, 95-го и 98-го сразу на 45 копеек. Так литр 92-го бензина теперь стоит не 44,15, а 44,60 рублей. За литр 95-го придётся заплатить не 46,28, а 46,73 рубля. Ну и литр 98-го теперь стоит не 46,91, а 47,36 рублей. Дизельное топливо, как и на заправках «Роснефти» увеличилось в цене на 30 копеек: за литр теперь придётся заплатить не 49,64, а 49,94 рубля.



Напомним, что на АЗС «Роснефти» предыдущее изменение цены было зафиксировано пару недель назад. В целом с начала года это уже пятое повышение для заправочной сети. На «ННК» рост фиксируется не так часто — последнее было в марте, но повышение всегда ощутимее, чем у конкурентов. С начала года для «ННК» это третье повышение.

На заправках компании «Флагман» на этой неделе стоимость бензина осталась без изменений — здесь повышение случилось в конце июня. С начала года для «Флагмана» это было четвёртое повышение.