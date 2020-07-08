Пандемическое детство: частные сады открылись в Хабаровске

По информации пресс-службы мэрии города, к началу июля дополнительно открыты 23 дежурных группы, все они частные.

Всего в Хабаровске открыто 910 дежурных групп — в государственных или муниципальных детсадах. Начали работать и частники — они открыли 23 группы для детей. Везде приняты противэпидемические меры. Все детские сады посещают более 12 тыс. дошкольников.

Но в Хабаровске без должного надзора остались большинство детей и подростков.

«То, что малыши под присмотром, — отлично. Но вот их старшие товарищи сейчас фактически предоставлены сами себе: мамы и папы на работе, пришкольные летние площадки и загородные лагеря пока не функционируют. Стройки, гаражи и, главное, водоемы – вот места, которые подростки выбирают для своих игр и прогулок. Зачастую такие развлечения заканчиваются трагически, поэтому нам нужно удвоить бдительность», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава администрации города дал поручение начальнику городского управления по делам ГОиЧС Андрею Акимову, а также главам комитетов по управлению районами города взять под неусыпный контроль все водные объекты в городе, включая карьеры и заброшенные котлованы.

«Эта работа должна вестись 24 часа в сутки – и по субботам, и по воскресеньям. Все водоемы нужно обходить и направлять по домам детей, которые играют у воды без родителей. Такая же бдительность должна быть и у спасателей на пляжах: им все время нужно быть начеку», — сказал Кравчук.

Напомним, что в прошлом году в Хабаровске утонуло 12 человек, шестеро из них дети, оставшиеся без присмотра взрослых. Больше всего инцидентов произошло в Индустриальном районе, где берега пологие, а подход к воде свободен и удобен. Но в местах, где работали спасательные посты, ни одного несчастного случая с летальным исходом не отмечено.