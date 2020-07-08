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Пособие по безработице — 12,1 тыс рублей до конца лета
Правительство России приняло решение продлить увеличенные выплаты безработным до конца лета. На эти цели федеральный бюджет потратит 13,8 млрд рублей, сообщает официальный портал кабмина.
Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, получают пособие по верхней планке – 12 130 рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.
Продлевается и период действия увеличенного минимального пособия по безработице. С 1-го мая его размер вырос в три раза – до 4,5 тыс. рублей. Такое пособие получают те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины.