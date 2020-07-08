Советская Гавань под слоем угольной пыли

Некая компания «Порт Дальний» приступила к строительству порта, сообщает сетевое агенство PROkhab.ru

Некоторое время назад жители посёлка Заветы Ильича в Хабаровском крае заметили тяжелую технику, которая приступила к работам на мысе Весёлый. Оказалось, что там началось строительство крупного универсального морского терминала, в зону размещения которого попадает местный пляж на перешейке полуострова Меньшикова.

По словам местных жителей, никаких общественных слушаний по этому вопросу не проводилось. Кроме того, никаких разъяснительных мероприятий по поводу предстоящего строительства также не было.

Попавший под строительство пляж — единственный, не занятый портами. Там отдыхает большинство жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов.

Жители поселка сомневаются в законности строительных работ, которые проводит компания «Порт Дальний», в водоохранной зоне, а также недовольны тем, что строительная компания вырубила и повредила лесные насаждения, разрушила плодородный растительный слой грунта, а подъездные пути к площадке отсыпала строительным мусором.

Также по информации PROkhab.ru, в настоящее время компания «Порт Дальний» ведет свою деятельность на данном участке не имея соответствующей разрешительной документации, без экологической экспертизы.

Как сообщил корреспонденту портала PROkhab.ru депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких, в данном случае проверку проведет прокуратура края.

Ранее жители Ванино жаловались на то, что ОАО «Ванинский морской торговый порт» производит перевалку угля открытым способом, в связи с чем угольная пыль летит на жилые кварталы. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обещал, что перевалка угля будет вестись только закрытым способом. Однако, по прошествии времени, ничего не изменилось.

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