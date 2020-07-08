Гороскоп с 8-15 июля: Начало пути

Карта недели – «Всем по вдохновению»

Вдохновение на этой неделе будет переполнять всех без исключения. Его лучше всего направить на завершение начатого, а не на новый старт. Пока вы окончательно не разобрались с прошлыми делами, ничего нового, увы, не светит. Сейчас просто необходима творческая реализация, чтобы закончить начатые когда-то в прошлом проекты.

Овен – «Опыт-старт»

Вы разочарованы и изо всех сил пытаетесь выбросить из своей жизни вещи, напоминающие о неприятном происшествии. Вам нужно действовать не на основе эмоций, а использовать полученный опыт и свои прошлые достижения для реализации новых планов.

Телец – «В укрытие»

Эта неделя не сможет стать удачной. Следует набраться терпения и переждать этот неблагоприятный период жизни, не предпринимая ничего серьезного. Судьба совсем скоро вновь начнет вам улыбаться.

Близнецы – «Не выводи»

Вы, с виду уверенный в себе человек, вдруг почувствуете себя неловко в своей же компании. Однако не стоит делать преждевременных выводов. Сложившиеся события могут носить случайный характер. Карты рекомендуют вам отказаться от принятия спонтанных решений.

Рак – «Открывая душу»

Вы производите впечатление успешного человека. Вам подражают, вам завидуют, хотя окружающие и представить себе не могут, что у вас внутри. Вы стремитесь закрыться от всех, в том числе от самых близких, а это сейчас только навредит. Необходим разговор по душам за чашечкой чая, и вы сами поймете, что зря старались отстраниться от мира.





Лев – «Я расту»

Вы разочаровались в том, что было неотъемлемой частью вашей жизни еще недавно. Теперь все в прошлом. Вы вдруг проснулись другим человеком, незаметно выросли и переосмыслили некоторые вещи.

Дева – «Вперед»

Эта неделя станет для вас одной из самых удачных. Предстоит начать воплощать свою заветную мечту. Если вы не знаете чего хотите, прислушайтесь к себе. Помните, что высшие силы благосклонны к вам и одобрят все задумки, ведущие к новой жизни.

Весы – «Мечты о будущем»

Настало время строить воздушные замки. Вам будет хотеться помечтать о будущем, проиграть в уме различные варианты одного сценария. Если вам что-то мешает, ищите единомышленников, так интересных вариантов будет гораздо больше. Совсем скоро у вас появится возможность воплотить некоторые придуманные проекты в жизнь.

Скорпион – «Меняюсь»

На этой неделе у вас возникнет непреодолимое желание что-нибудь изменить. Возможны и глобальные перемены имиджа, гардероба или интерьера дома. Ваше материальное положение стабилизируется, больше не требуется думать о том, где бы перехватить до зарплаты. Теперь занимать будут у вас.

Стрелец – «Себе не ври»

Вы не смогли в полной мере реализовать свои навыки и сейчас чувствуете себя ненужным. К такому положению вы пришли в погоне за выгодой. Помните, что применить свои таланты вы можете точно за такую же плату. Делайте то, во что верите, и ни за что не изменяйте себе.

Козерог – «Береги себя»

У вас появится прекрасная возможность наладить свои профессиональные связи, укрепить материальное положение и поправить дела в бизнесе. Для этого нужно позаботиться о себе. Не перенапрягайтесь: недосып негативным образом скажется на вашей интеллектуальной деятельности.

Водолей – «Фантазии на волю»

Дайте волю своим фантазиям. Обстоятельства сами подскажут, когда необходимо остановиться и вернуться к реальности. Доверьтесь судьбе и положитесь на счастливый случай. Не все результаты окажутся однозначными, но при любом повороте событий найдется хорошая сторона.

Рыбы – «Сбой системы»

Кажется, вы продумали все до мелочей, но неожиданно система даст сбой, и вы будете уже не властны над ней. Как только поймете, на что можете рассчитывать, действуйте. И если появится такая возможность, пользуйтесь чужим расположением, пока для этого есть условия.