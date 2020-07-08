Продать свои квартиры мэрии хабаровчане смогут дешевле

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, снижена необходимая сумма залога для проведения электронных торгов. Речь идет о ветхом жилье и его расселении.

С 1 июля размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%. Теперь гражданин, собирающийся продать свои квадратные метры муниципалитету, например, за 3,5 миллиона рублей, должен внести на счет электронного аукциона всего 17,5 тысяч рублей (или представить банковскую гарантию на эту сумму)

«Получается, что гражданин, желающий продать мэрии свою квартиру стоимостью в 3,5 миллиона рублей должен предварительно внести на счет электронной площадки денежный залог в 175 тысяч рублей — 5% от стоимости квартиры, или предоставить банковскую гарантию на эту сумму. Такое положение дел очень сильно осложняло процесс приобретения недвижимости у хабаровчан, ведь далеко не каждый из собственников имеет в своем распоряжении такие деньги или возможность получить гарантийный документ в банке», — напомнила и.о. начальника городского управления жилфонда и приватизации Светлана Пискун.

В рамках реализации второго этапа краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья на 2020-2021 годы муниципалитету необходимо приобрести 85 жилых помещений. Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей.

«На сегодняшний день городом куплено пока только 17 квартир из 85 запланированных. Надеемся, что теперь, после вышеописанных изменений, этот процесс пойдет быстрее, а количество тех, кто хочет в нем поучаствовать, увеличится. Мы приглашаем представителей риэлтерских компаний Хабаровска и собственников жилья, желающих продать его мэрии, на рабочую встречу. Она состоится 10 июля в 14.30 в большом актовом зале городской администрации. Мы готовы рассмотреть все предложения и от посредников, и от собственников», — сказала Светлана Пискун.

Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане могут по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51, 41-94-98.