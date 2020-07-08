Прокуратура наказала правительство семинаром

Прокуратура Хабаровского края выявила незаконную проверку бизнеса госорганом — комитетом по стройнадзору правительства Хабаровского края.

По сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, установлено, что должностными лицами комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края допущено необоснованное проведение внеплановой проверки в отношении ООО «Байкало-Амурская строительная компания».

В целях устранения нарушений прокуратурой края руководителю комитета внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены. Проведен семинар с должностными лицами по дополнительному изучению требований законодательства и административных регламентов в сфере государственного контроля (надзора). Результаты внеплановой проверки аннулированы.

Проверка была организована на основании обращения, поступившего в Комитет без использования средств идентификации и аутентификации заявителя, что устанавливает статус обращения как анонимное.

Внеплановые проверки субъектов предпринимательства на основании анонимных обращений запрещены, подчеркивается в пресс-релизе надзорного органа.