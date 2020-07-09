К борьбе с эпидемиями привлекут и фармацевтов

Правительство России утвердило новые правила оказания медицинской помощи во время массовых заболеваний.

При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учётом ряда особенностей.

«Например, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Кроме того, для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам», — говорится в официальном сообщении правительства России.

Такой алгоритм доказал свою эффективность во время борьбы с коронавирусом.

Больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.

В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает минздрав с учётом конкретной эпидемиологической ситуации.