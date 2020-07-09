Лидер партии СР в Хабаровском крае прокомментировал задержание Фургала

Утром 9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийства, а также покушения на убийство. В отношении него следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.

Речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Задержанный в Хабаровске Сергей Фургал в сопровождении силовиков уже отправлен авиарейсом в Москву. Помимо него, по данному делу задержаны еще четверо участников.

По мнению председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игоря Глухова, обвинение, выдвинутое против Сергея Фургала, не связано с его политической деятельностью.

«Жизнь человека, его близких – самое ценное что у него есть. Поэтому обвинение, выдвинутое против Сергея Фургала – очень серьезное. Рассчитываю, что задержание Губернатора края не является актом какой-то политической борьбы и следственные органы в ближайшее время предъявят общественности доказательства по делу», – подчеркнул он.

Лидер справедливороссов в регионе также рассказал, что в 2004 году он чуть не стал свидетелем убийства бизнесмена Евгения Зори в Хабаровске.

«Так сложилось, что в своё время, Евгений Зоря, в убийстве которого, как я понимаю из информационных сообщений, обвиняют Сергея Фургала, ставил машину на одной стоянке со мной. Я видел его тело примерно через полчаса после убийства. Тяжелое ощущение. Нельзя ставить интересы бизнеса выше человеческой жизни», – уверен Глухов.

Напомним, предприниматель Евгений Зоря был застрелен у своего дома 25 октября 2004 года. Киллер выстрелил в него не менее 8 раз, и от полученных ранений бизнесмен скончался на месте.