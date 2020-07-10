Нестандартное лето, или Каникулы строгого режима

В Хабаровске все еще готовы к открытию детских летних лагерей отдыха

Что говорить, свободу в этом году ребятишки получили нежданно-негаданно. Еще дистанционное обучение не закончилось, но уже зазвенели во дворах голоса. Если в школу идти не надо, а на улице тепло, разве есть выбор?

Каждое лето выбор был: организованный отдых. Пришкольные площадки, загородные лагеря, трудовые бригады, центры работы с населением, подростково-молодежные клубы – только прошлым летом в них были заняты делом и весельем 84% школьников города. 151 тысяча мест!

Каникулы-2020 нестандартны, как нестандартно сегодня все. Занятость ребят напоминает мне, здесь надо сказать, «босоногое детство», в котором на весь железнодорожный куст — один пионерский лагерь с двумя сменами. Для всех остальных – самозанятость. Не скучали, конечно.

И сегодняшние не скучают. Возвращаясь домой с работы, лавирую между самокатами, великами, машинами папаш – в это время особенно скученно. Скейтеры подросли, из старой фанеры и каких-то ящиков изобрели себе трамплин, разместили тут же, на проезжей части, но убирают, завидев машину. Лишь бы не убился никто. «Безлошадная» малышня просто носится друг за другом. Наверное, есть и такие, кого бабушки на дачу увезли, или любители дома в телефоне посидеть.

«Неорганизованным» отдыхом сегодня заняты 100% школьников города, не наша на то вина, но есть надежда, что броуновское движение все же прекратится. Потому что все готово. Правда, в иных масштабах.

— Запланировано, что как только будет можно, начнут работу 85 учреждений образования. 74 школы уже получили заключения Роспотребнадзора, включены в реестр. Еще 11 точек организованного отдыха откроются при спортивных организациях, правда, несколько из них еще завершают стадию согласования, — рассказывает Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам. — В чем сложность? Ужесточены требования к организации питания. Они и раньше были жесткие, но в этом году их еще больше. Появились особые требования к транспортировке и упаковке еды, чтобы была 100% уверенность в безопасности. Готовы к приему ребят три загородных лагеря — «Олимп», «Мир детства» и им. Олега Кошевого. Но первая смена, на которую могли бы поехать 465 человек, уже прошла. Рассчитывали, что отдохнет 10000 детей, сейчас возможность только у 4,5 тысячи. Но даты нет, все зависит от эпидемиологической ситуации. По рекомендации главного санитарного врач РФ, для открытия детских лагерей коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 0,5.

— А стоит ли вообще в такой ситуации собирать детей в большие группы, безопасно ли это?

— СанПиНы предъявляют очень жесткие требования. Во-первых, наполняемость лагерей может быть только 50% от проектной. Обязательно учитывается социальная дистанция при организации питания, сна. Весь персонал должен быть обеспечен масками и перчатками, все сдают анализы на инфекцию. Заезд для всех одномоментный – и для персонала, и для ребят. Заехали – выехали, никаких «домой на выходные». Вышел за ворота – потерял место в лагере.

— Никаких родительских дней?

— Конечно. Но сегодня в крае (интервью проходило в понедельник. – Прим. автора) коэффициент распространения инфекции равен 1.07, в Хабаровске – 0,91. Говорить о каком-то снижении преждевременно, должна пройти хотя бы эта неделя. И рано говорить об организованном отдыхе школьников. Надо понимать еще и то, что простой для загородных ДОЛ чреват последствиями. Мы не можем потерять загородные лагеря, поэтому сегодня обсуждаются вопросы поддержки этих учреждений, о поддержке малого и среднего бизнеса. Мы понимаем, что дети на улицах. Значит, будем выходить на жилмассивы и там организовывать какие-то мероприятия, следить, чтобы ребята соблюдали социальную дистанцию, меньше оказывались в общественных местах.

Неорганизованный отдых приводит к разным последствиям – кого к участковому, кого к врачу. Случаются трагедии. В прошедшие выходные, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, при купании в протоке Мариинская (акватория р. Амур) в районе с. Мариинское Ульчского района утонули три мальчика-подростка.

Может, дадим нашим детям отдохнуть стандартно и организованно, сделаем над собой усилие, наденем маску в автобусе или магазине? Лишний раз не пойдем толпиться? Дождемся заветного коэффициента.

Мечтательница, отвечает мне «Инстаграм» краевого минздрава. Заболеваемость COVID-19 не только не падает, но, напротив, мы с уверенностью берем все новые и новые вершины. В день написания материала 94 — очередная цифра заболевших. Больше 4% из них – дети.

Ирина Северцева