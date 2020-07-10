Еще один «Водоканал» на наши головы

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

В Хабаровском крае появится региональный «Водоканал». Структура новая и уже почти созданная. По мнению чиновников, появление дополнительной «позволит сделать тарифы обоснованными и обеспечит людей качественной услугой». Сколько готов потратить дефицитный бюджет края на новые офисы, зарплаты и авто — не сообщается. Но, вполне вероятно, региональный «Водоканал» станет «муляжом» для освоения бюджетных денег.

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Ежегодно весь краевой управленческий аппарат тратит на себя около 10 млрд рублей, деньги, конечно же, космические. Теперь будет целый краевой «Водоканал». Очевидно, что новая структура — это краевые чиновничьи зарплаты с индексацией, офисы, оргтехника, автопарк, командировки.

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Говорят, мы не вправе считать чужие деньги. Ну, во-первых, это деньги, собранные из наших налогов. И второе, что мешало раньше делать тарифы обоснованными, а людям давать качественную воду вовремя? У нас есть целое министерство ЖКХ.

klimova9241 «Видимо, в крае трубы 70-х годов сразу поменяются на новые, должники оплатят все долги и наступит светлое будущее — и на новые машины, и на офис в центре, и на зарплаты (уровня Сахалина) тоже хватит. Как начнёт край получать качественную услугу, все счастливы станут. Как с поправками — как только примут, так и медицина на израильском уровне будет, и пенсы по этим вашим Европам кататься начнут, ну и далее по списку».

marina_temavik «И тариф станет больше».

margaritaribakowa «А ещё, хоть и не в тему: «Наутилус» в Южном оградил себе стоянку и даже не сделал калиточку для посетителей МФЦ, который находится в подвале «Наутилуса!» ((( Все для людей!!!

Андрей Канев