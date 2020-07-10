На стадионе имени Ленина дан старт сезонной торговле

С 8 июля в спортивном парке начнется завоз павильонов и торгового оборудования для организации сезонной торговли. В адрес дирекции спортивных сооружений Хабаровского края, в ведомстве которой находится территория, поступило 47 заявлений от предпринимателей, которые готовы работать в летний период на стадионе.

В сложный период пандемии дирекция спортивных сооружений приняла решение предоставить предпринимателям право осуществлять сезонную торговлю на стадионе имени Ленина на условиях, которые действовали в летний период 2019 года. Данное решение учреждения в первую очередь направлено на оказание помощи пострадавшим секторам экономики.

Этим летом в парке будет организован не только фаст-фуд, но и традиционный велопрокат.

Матрена Ефимова