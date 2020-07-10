35 смертей от C-19 в Хабаровском крае

По данным минздрава региона за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 96-ти человек.

«Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 26 пациентов старше 65-ти лет; четверо детей и подростков в возрасте от года до 16-ти лет. Среди вновь выявленных пациентов три человека являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 70 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям», — сообщает профильное ведомство.

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Всего в крае зарегистрировано 5014 случаев заболевания (рост +1,9% к 8 июля 2020 года), из них 35 закончились смертью пациентов. Вылечившихся — 2 тыс. 513 человек.

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«Активными» остается 2 тыс. 462 случая заболевания: на стационарном лечении находится 1 тыс 207 пациентов, из них 32 — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ; 1 тыс 259 — получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 199 пациентов, все они госпитализированы.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 355 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением находится более 8,3 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 130 тысяч исследований на новый коронавирус.