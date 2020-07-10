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Губернатору Сергею Фургалу предъявлено обвинение
Теперь пока еще действующий глава Хабаровского края получил официальный статус обвиняемого.
по официальной информации, опубликованной на сайте Следственного комитета России, Сергею Фургалу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Фургал допрошен в качестве обвиняемого.