Уровень воды у Верхней Маномы падает

Река отступает, в селе четыре дома больше не находятся в зоне паводка.

По состоянию на утро, уровень воды у села Верхняя Манома упал на 36 см. В зоне дождевого паводка остаются 12 жилых домов (из них 3 нежилых) с населением 26 человек, в том числе 2 ребёнка, 28 приусадебных участков.

Также вода сохраняется в помещении дизельной электростанции, но подача электроэнергии в поселке идет бесперебойно. Подтоплены 5 участков автодорог, один из них на подъезде к населенному пункту, выставлен пост ГИБДД. В населенном пункте организован мониторинг уровней воды, подворовой обход.

Также оперативной группой Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведётся уточнение развития паводковой обстановки ниже по течению у поселка Нижняя Манома. Здесь уровень воды на утро 10 июля составил 488 см (+43 см), при отметке неблагоприятного явления 560 см. Подтоплений нет.

В целом в районе создана группировка сил и средств в составе 26 человек и 11 единиц техники, в которую вошли сотрудники МЧС России, спасателей краевого поисково-спасательного отряда села Лидога, сотрудники пожарных частей из сел Троицкое и Лидога.

В селе Кукан также наметилась тенденция к снижению уровня воды. За последние 12 часов он снизился на 13 см. В населённом пункте подтоплено 11 приусадебных участков и участок межпоселковой дороги Кукан – Догордон (протяженностью 60 м). Проезд возможен на технике высокой проходимости. Для мониторинга обстановки им при необходимости оказания помощи населению в селе Кукан привлечены сотрудники администрации поселения и работники 10 пожарной части 1 отряда противопожарной службы края.

Учитывая метеорологический прогноз на ближайшие несколько суток ожидается стабилизация гидрологической обстановки в подтопленных районах. Прогнозируемый подъем уровня воды при дальнейшем смещении гребня паводка на реке Манома у населенного пункта Нижняя Манома ожидается в пределах 30-50 см.

По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС, в период 10-11 июня ожидаются уровни воды на реке Урми у села Кукан до 830-880 см (отметка неблагоприятного явления — 850 см, опасного явления — 950см).

На реке Кур у села Новокуровка продолжается подъем уровня воды на 90 см с подтоплением поймы на глубину 1,0 см. В период 11-12 июля здесь ожидается уровень воды до 600-650 см (отметка неблагоприятного явления — 650 см, опасного явления — 740 см).

В связи с повышением уровней воды на малых реках возможны затопления поймы рек, сенокосов, полей, дорог местного значения и линий связи, ЛЭП, низинных участков в населенных пунктах, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.