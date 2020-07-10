«Шереметьевского» отца обвиняют по двум статьям

Прокуратура Хабаровского края утвердило обвинительное заключение в отношении мужчины, бросившего детей в московском аэропорту.

«Сегодня, 10 июля 2020 года, заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, оставившего своих малолетних детей (5 и 8 лет) в аэропорту Шереметьево Москвы, а также завладевшего денежными средствами своей знакомой. Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.



По версии следствия, в период с 24 по 25 января 2020 года обвиняемый с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» похитил у своей знакомой денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

После чего, со своими малолетними детьми уехал из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, откуда вылетел в Москву.

По прибытию авиарейса обвиняемый оставил малолетних детей в аэропорту Шереметьево, а сам направился в поисках работы в другой город.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края для рассмотрения по существу.

За наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.