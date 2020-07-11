100 новых больных С-19 в Хабаровском крае

По данным минздрава региона, за минувшие сутки выявлено 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них — четверо детей.

«Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 27 пациентов старше 65-ти лет; четверо детей и подростков в возрасте от семи до 14-ти лет. Среди вновь выявленных пациентов два человека являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям», сообщает профильное ведомство.

Всего в крае зарегистрировано 5 тыс. 114 случаев заболевания (рост +2,0% к 9 июля 2020 года), из них 36 закончились смертью пациентов. Вылечившихся -2 тыс 562.

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«Активными» остается 2 тыс. 516 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 1 тыс. 178 пациентов, из них 32 — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ; 1 тыс 338 — получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 267 пациентов, все они госпитализированы.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 359 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением находится более 8,7 тысяч человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено около 135 тысяч исследований на новый коронавирус.