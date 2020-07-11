Суд арестовал Сергея Фургала

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает Интерфакс.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия в отношении Фургала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 сентября 2020 года», — огласил решение судья Артур Карпов.

Губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.

По версии следствия, хабаровский губернатор виновен в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Защита обжалует решение суда о заключении под стражу. «Будем обжаловать», — заявила Интерфаксу один из четверых адвокатов губернатора.

Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об аресте губернатора в закрытом режиме, поскольку СК заявил, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под госзащитой.

На открытой части процесса, где присутствовала пресса, Фургал рассказал, что содержит двоих сыновей, которым 29 и 19 лет. Младший учится в МГУ, а старший – в Хабаровском филиале РАНХиГС.

Как сообщил журналистам защитник губернатора Борис Кожемякин, в ходе судебного заседания Фургал отверг все обвинения и заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Защита и Фургал просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.