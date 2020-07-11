Правительство — о возобновлении международного авиасообщения

Ориентировочная дата возобновления рейсов — 15 июля 2020 года.

По словам зампреда правительства Россиии Татьяны Голиковой, авиасообщение между странами будет возобновлено, если число больных будет 40 человек на 100 тыс. населения, и это лишь один из критериев.

«Рассчитывается этот показатель – 40 на 100 тысяч населения – за 14 дней, то есть известный нам всем инкубационный период. Второй показатель – это среднесуточный прирост также за 14 дней новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И этот показатель не должен превышать единицу, то есть 1 процент. Наконец, третий показатель – это показатель распространения коронавирусной инфекции, который также не должен превышать единицу. Последний показатель, а также предыдущий – среднесуточный прирост – это хорошо известные показатели, понятные для регионов страны. Они работают с ними, они применяли их начиная с 11 мая, когда в России были завершены нерабочие дни. И эти показатели в том числе являлись критериальными для ослабления ограничительных мероприятий в субъектах Российской Федерации», — цитирует Голикову официальный портал правительства России.

Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19.

Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию и, при наличии, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G.

Что касается граждан Российской Федерации, которые будут возвращаться в Российскую Федерацию, они тоже могут за 72 часа до прилёта в Российскую Федерацию провести ПЦР-исследование в стране, где они находятся, а могут по прилёту в течение трёх дней также провести соответствующее ПЦР-исследование.

Для граждан, приезжающих из стран, где эпидситуация неблагополучна, может быть сохранён 14-дневный карантин. Или, если граждане не имеют теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на COVID-19, тогда они могут следовать до места жительства.