Спасателям не удалось найти грибника в районе Лазо

7-го июля мужчина ушел в лес за дикоросами, его местонахождение по-прежнему неизвестно.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, за минувшие сутки спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследовано 2 кв. км лесного массива северо-западнее населенного пункта Гродеково района им. Лазо Хабаровского края. Пожилой мужчина не найден. Материалы поисковых работ переданы в органы внутренних дел.

Информация о том, что мужчина 1947-го года рождения ушел из Гродеково в лесной массив для сбора дикоросов и пропал, поступила в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю 7 июля.

Совместно с сотрудниками полиции спасателями ДВРПСО МЧС России были организованы поиски. В них было задействовано семь человек и две единицы техники.

Также в составе группы работал кинологический расчет. Всего спасателями осмотрено 25,5 кв. километров лесного массива и 30 км дорог.