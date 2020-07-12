103 новых случая С-19 в Хабаровском крае

По данным регионального минздрава, общее число заразившихся — 5 тыс. 217, за минувшие сутки — 103.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65 лет; двое детей и подростков в возрасте семи и 13-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 10 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у двух третей — зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 5 тыс. 217 случаев заболевания (рост +2,0% к 10 июля 2020 года), из них 37 закончились смертью пациентов.

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«Активными» остается 2 тыс. 516 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 1 тыс 168 пациентов, из них — 35 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ; 1 тыс. 384 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. Примерно половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 269 пациентов, все они госпитализированы.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 365 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением находится более 8,9 тысяч человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 135 тысяч исследований на новый коронавирус.