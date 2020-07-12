На отпускные медикам выделили 5 млрд рублей

Деньги для выплаты отпускных или компенсаций за отпуск правительство России возьмет в резервном фонде.

Правительство направит более 5 млрд рублей на выплату медицинским работникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти. Этой категории работников по поручению президента выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.

Средства поступят из резервного фонда правительства. Более 4 млрд рублей получат регионы и ещё более 1 млрд – подведомственные медицинские организации.