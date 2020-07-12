Дискотек и бань не будет до конца июля

Правительство Хабаровского края приняло решение продлить режим самоизоляции на территории региона еще на две недели.

«В соответствии с решением краевого оперативного штаба ряд ограничительных мероприятий в регионе продлевается с 13 июля на 14 календарных дней. Однако согласно постановлению главы регионального управления Роспотребнадзора, ограничения могут действовать вплоть до 7 августа, если эпидситуация в регионе не улучшится», — говорится в релизе правительства.

Речь идет о продлении режима самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями, запрета на работу развлекательных организаций.

Речь также идет о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных объектах, а также кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокинотеатров. Продление ограничений коснулось и предприятий общественного питания. Речь идет о ресторанах, кафе, барах, столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам.

Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других предприятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.

Кроме того, запрещается работа детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракционов, иных досуговых заведений, в том числе общественных бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Запрет продлен и на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.