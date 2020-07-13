42 смерти от С-19 в Хабаровском крае

По данным краевого минздрава, всего в регионе коронавирусом заразились 5 тыс. 311 человек, 42 — скончались.

За минувшие сутки выявлено 94 новых случая коронавируса.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 21 пациент старше 65 лет; четверо детей и подростков в возрасте от четырех до 13—ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 10 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

От инфекции избавились 2 тыс. 642 человека.

«Активными» остается 2 тыс. 620 случаев заболевания, 35 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 312 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 368 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением находится более 8,3 тысяч человек, бывших в близком контакте с заболевшими.