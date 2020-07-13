Четыре ствола на троих

Транспортные полицейские изъяли криминальный арсенал

Автомат Калашникова и более «легкое» оружие стали трофеями сотрудников Ванинского линейного отдела МВД России на транспорте и их коллег из местного подразделения ФСБ. Внушительный криминальный арсенал был изъят в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий в селе

Уська-Орочская.

— По факту незаконного хранения и приготовления к сбыту огнестрельного оружия, а также хранения пороха было возбуждено уголовное дело, — рассказал Дмитрий Годяев, временно исполняющий обязанности начальника подразделения информации УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу. — Следствие установило, что после смерти мужа у жительницы села осталось огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы. В нарушение законодательства Российской Федерации женщина решила оставить весь этот арсенал себе. А чтобы сразу не попасться, передала его своим односельчанам, мужчинам в возрасте 25 и 63 лет. Один из них уже и до этого незаконно хранил у себя патроны и охотничий порох.

Более того, по версии следствия, женщина с целью личного обогащения вступила в преступный сговор с одним из фигурантов и намеревалась сбыть самодельную винтовку. Однако довести задуманное до конца злоумышленники не успели. Всего лишь потому, что… не смогли найти покупателя.

В общей сложности у «предпринимателей» были изъяты четыре целых единицы и несколько отдельных частей огнестрельного оружия, включая

модернизированный автомат Калашникова, свыше 300 боевых патронов, а также почти килограмм охотничьего пороха. Согласно заключению экспертов установлено, что оружие, боеприпасы и порох

вполне пригодны для ведения стрельбы и производства взрывов.

По словам женщины, автомат Калашникова был привезен ее мужем и хранился в семье с 90-х годов прошлого века. Сейчас его происхождение выясняется.

По словам Дмитрия Годяева, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также попытке сбыта незадачливые «оружейники»

признали. Судебного заседания они будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Между тем за преступления, совершенные группой лиц и по

предварительному сговору, им грозит очень серьезное наказание. Вплоть до шести лет лишения свободы.

Вадим Решетняк