Хабаровск нуждается в деньгах для школьников

В администрации города открыт спецсчет для перечисления денег по акции «Помоги собраться в школу».

Акция проходит ежегодно, нынешняя — началась 1-го мая. Поддержку получили более 500 хабаровских семей.

«Главная цель акции — чтобы первоклассники не чувствовали себя ущемленными на фоне одноклассников из-за разных финансовых возможностей их родителей, — отметила заведующая сектором городского управления социальной работы с населением Надежда Чепак. – Кроме того, она направлена на сокращение количества детей, не посещающих учебу из-за социальных и материальных проблем в их семьях».

Набор письменных принадлежностей, сумка или рюкзак, школьная и спортивная форма, обувь – вот далеко неполный перечень того, что нужно приобрести ребятам к началу нового учебного года. По самым скромным подсчетам, школьная «амуниция» обходится более чем в 10 тысяч рублей.

В этом году на обращение организаторов откликнулись многие предприниматели и жители города, которые перечислили денежные средства, передали детские вещи и обувь, канцелярские товары на сумму более чем в 1 миллион 73 тысячи рублей.

Акция продолжится до 1 октября 2020 года. Управление социальной работы администрации Хабаровска обращается к трудовым коллективам, бизнес-сообществу, общественности и жителям города с призывом принять участие в благотворительном марафоне.

Реквизиты для перечисления благотворительной помощи:

ИНН 2724217932

КПП 272401001

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска ЛС 04223D50090)

Банк получателя: Отделение Хабаровск

БИК банка: 040813001

Расчетный счет: 40101810300000010001

Поле 104 (код доходов): 01520704050040000180

Поле 105 (ОКТМО): 08701000001

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на акцию «Помоги собраться в школу». Без НДС.