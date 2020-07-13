Резерв по С-19 в Хабаровском крае — всего 100 коек

Власти Хабаровского края ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом, сообщает официальный портал региона.

Власти Хабаровского края опасаются возможного всплеска заболеваемости после несанкционированных митингов, прошедших 11-го и 12-го июля в столице края и других населенных пунктах.

Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба, прошедшем в правительстве региона. Как подчеркнули представители Роспотребнадзора, последствий массовых скоплений людей можно ожидать в течение следующих недель.

«По статистике один заболевший при контактах в среднем заражает до 6 человек. Соответственно, мы можем ожидать дополнительного прироста случаев заболевания. Рекомендуем системе здравоохранения заранее подготовиться к возможному приему и лечению дополнительных больных», — сообщила главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

Как отметил министр здравоохранения края Александр Витько, сейчас по региону развернуто 1520 коек при нормативе 658. Но загруженность мест составляет 78,6%. Есть небольшой резерв – примерно еще в 100 коек.

Министерство в ближайшие дни проанализирует ситуацию на предмет возможности перепрофилирования под госпиталь еще одного учреждения. В этой связи власти и санитарные службы призывают жителей избегать мест скопления людей, а в повседневной жизни пользоваться масками, перчатками и выдерживать социальную дистанцию в магазинах, подъездах и на улицах.

По оперативным данным, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 121 человек, вчера эта цифра составила 94 пациента пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Показатель заболеваемости вырос до 403,7 случаев на 100 тысяч населения.

Для сравнения, в РФ средний показатель равен 495, а по ДФО – 367,7. Выросло число заболеваний среди людей старшего возраста от 64 лет.

Такая динамика заставляет рассматривать в том числе и вариант возвращения к более жесткому сценарию ограничений. Однако окончательное решение об этом будет приниматься по мере поступления информации в следующие дни.