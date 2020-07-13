Картофель дешевеет в Хабаровском крае

Региональное правительство сообщает, что ему удалось наладить поставки корнеплодов и снизить цены на 20 процентов.

В Хабаровском крае удалось ликвидировать дефицит картофеля, который образовался из-за неурожая у местных аграриев в прошлом году и сбоя в поставках из КНР и других регионов России, сообщает официальный портал правительства.

В региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности отметили, что ежегодного жители края потребляют около 150 тысяч тонн картофеля. За счет местного урожая регион обеспечивает себя только на 70 процентов. При этом ежегодно в регионе в мае –июне, когда запасы местного картофеля заканчиваются, а новый урожай появится только в августе, отмечается сезонный рост цен.

«В этом году ситуация усугубилась неурожаем 2019 года, когда наши аграрии из-за переувлажнения потеряли около 40 процентов всходов. Значительные потери наблюдались и в соседних регионах, где картофель также закупался торговыми сетями. Дефицит привел к росту закупочных цен и транспортных расходов. Кроме того, временно были приостановлены поставки из КНР, которая ужесточила требования к сертификации продукции», — отметили в краевом минсельхозе.

К 10 июля в Хабаровск удалось завезти 200 тонн картофеля из КНР, продолжаются поставки из Краснодара, дальневосточных регионов. Таким образом, в регионе удалось ликвидировать дефицит картофеля, что повлияло на цены. Так, с 23 июня по настоящее время цена килограмма корнеплода упала на 20 процентов и в среднем составила 60 рублей. В министерстве отметили, что в течение недели стоимость картофеля также будет снижаться.

Кроме того, к августу китайский картофель будет постепенно замещаться продукцией местных сельхозтоваропроизводителей. Речь в том числе идет о поставках молодого картофеля из Приморья.

В министерстве отметили, что несмотря на прекращение деятельности ряда местных сельскохозяйственных предприятий, в регионе удалось сохранить посевы картофеля на уровне прошлого года – 7,2 тыс. га и увеличить площади посадки овощей открытого грунта на 2,7 тыс. га.