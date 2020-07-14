Коронавирус: 121 заболевший за сутки в Хабаровском крае

За все время пандемии в регионе выявлено 5 тыс. 432 случая коронавирусной инфекции, в том числе за минувшие сутки — 121.

⠀

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 27 пациентов старше 65-ти лет; детей и подростков нет.

⠀

Среди вновь выявленных пациентов семь человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у половины — зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

⠀

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

⠀

Всего в крае зарегистрировано 5 тыс 432 случая заболевания (рост +2,3% к 12 июля 2020 года), из них 42 — закончились смертью пациентов.

⠀

«Активными» остается 2 тыс. 715 случаев заболевания, 34 больных — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

⠀

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 310 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 360 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

⠀

Под медицинским наблюдением находится более 9,1 тысяч человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

⠀

В крае выполнено более 140 тысяч исследований на новый коронавирус.