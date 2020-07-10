Опасная вода идет к Новокуровке

По данным хабаровских синоптиков, паводок будет почти на критической отметке.

13-14 июля на реке Кур ожидаются подъемы уровней воды у села Новокуровка до отметок 700-710 см. У данного населенного пункта отметка неблагоприятного явления составляет 650 см, а опасного – 740 см. На реке Тунгуска у нежилого села Архангеловка ожидается уровень воды 880-920 см (неблагоприятное явление – 1 метр, опасное явление – 1 метр 80 см) без угрозы подтопления.

В настоящее время на реке Амур преобладают подъемы уровня воды на 2-23 см за сутки, сохраняется подтопление поймы на глубину 0,1-0,5 м у сел Елабуга, Малмыж, Богородское и у Комсомольска-на-Амуре. На реке Уссури продолжается спад на 5-6 см за сутки, сохраняется подтопление поймы на глубину 0,7-1,1 м.

Тем временем от большой воды освобождается пострадавшее село — Верхняя Манома.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю , за прошедшие сутки вода покинула 10 приусадебных участков и один участок дороги. Остаются под воздействием паводка шесть придворовых территорий и один отрезок дорожного полотна. Пик паводка прошел село Нижняя Манома. За 12 часов уровень воды в реке Манома снизился на 26 см и продолжает падать.

В пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах продолжают работать оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Они проводят мониторинг паводковой обстановки, ведут подворовый обход, при необходимости оказывают помощь населению. Сотрудниками администраций поселений идёт оценка нанесенного ущерба.