За арестованным Фургалом потянулся криминальный след его окружения

Уже двое видных представителей хабаровского отделения ЛДПР оказались в СИЗО после громкого скандала с их местным лидером





Дмитрий Козлов, депутат Закдумы региона и в недавнем прошлом один из порученцев Сергея Фургала, решением суда Центрального района Хабаровска заключен под стражу на 2 месяца. По информации прокуратуры, ему вменяют мошенничество на сумму в несколько сотен миллионов.

Для "народного избранника", попавшего в краевой парламент на волне протестных настроений против партии власти, оказаться фигурантом уголовного дела - не впервой.

В 2001 году, будучи курсантом хабаровской "школы милиции', Козлов "засветился" вместе с приятелем в Иванове: как предполагало следствие (а уголовное дело было возбуждено по ст. 158 ч. 2 УК РФ "кража"), они украли со двора строительного магазина пластиковые панели на 5 тыс. рублей в ценах тех лет.

По словам бывшего преподавателя Дальневосточного института МВД, дело, несмотря на то, что оно было в мае 2002 года направлено в суд, скорее всего замяли, дабы не портить репутацию ведомственного образовательного учреждения.

В 2015 году Козлов, уже завершивший к тому моменту карьеру в полиции, привлекался к уголовной ответственности по ст. 204 ч.4 п. б УК РФ - пособничество в вымогательстве взятки и коммерческом подкупе. Дело ушло в суд, но Козлову тогда тоже по странному стечению обстоятельств удалось уйти от ответственности.

Не исключено, что уже тогда он стал одним из "команды Фургала", курируя ломозаготовку. В 2017 году, после того, как семья Фургала получила контроль над заводом "Амурсталь", Козлов оказался в кресле заместителя гендиректора по безопасности этого единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия. При этом Дмитрий Козлов курировал не только вопросы безопасности, но и лично контролировал сбыт готовой продукции.

Сейчас он вместе с еще одним депутатом Законодательной думы Хабаровского края и бывшим топ-менеджером "Амурстали" Сергеем Кузнецовым - под стражей до 8 сентября. Вместе с ними в мошеннических действиях подозреваются два рукодителя аффилированных с Сергеем Фургалом компаний. Через них, предположительно, полученные на развитие бизнеса средства госкорпорации выводились через договорные схемы с участием завода "Амурсталь".

Напомним, что покровитель Козлова - губернатор Хабаровского края Фургал - 9 июля был задержан и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств бизнес-партнеров в середине двухтысячных.