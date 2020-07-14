Мэр Хабаровска — о митингах в поддержку Сергея Фургала

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города, призвав к спокойствию. Полный текст заявления мэра — ниже.

Уважаемые хабаровчане!

За три прошедших дня в Хабаровске прошли массовые, несогласованные, стихийные митинги.

В администрации города мы понимаем, что люди вышли на улицы из лучших побуждений, впечатленные сообщением об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – событии, безусловно, неординарном. Для меня это тоже было неожиданностью, и мне вполне понятно эмоциональное состояние хабаровчан, участвовавших в митингах.

На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности.

Я еще раз приветствую благоразумие хабаровчан, воздержавшихся от этих митингов и шествий, а также благодарю силовые структуры за их корректное и ответственное отношение к тем, кто все-таки вышел на улицы. Пусть это прозвучит неожиданно, но я признателен и тем горожанам, которые, участвуя в митингах, не поддались на многочисленные провокации и вели себя достойно и сдержанно – как подобает добропорядочным законопослушным гражданам.

Что касается ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Повторю: для меня, как и для всех жителей региона, это неожиданность. Уверен, что истина будет установлена и суд вынесет обоснованный и справедливый вердикт. Отмечу, что наши взаимоотношения с губернатором всегда были деловыми и уважительными, несмотря на разногласия с членами его команды, случавшиеся в ходе работы. Но мы с губернатором всегда стремились к компромиссу, и чаще всего нам удавалось его достичь.

Я хорошо понимаю нынешние людские настроения людей, вижу и знаю, как живется сегодня большинству дальневосточников: сложно и трудно.

Обращаюсь ко всем жителям Хабаровска. В этот сложный и напряженный период для нашего края, призываю вас к спокойствию и ответственности. Уверен, что вместе с вами, уважаемые хабаровчане, преодолеем все трудности.