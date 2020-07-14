Режим ЧС могут объявить в Хабаровском крае из-за коронавируса

Об этом на заседании оперативного штаба заявил зампред краевого правительства Юрий Минаев, сообщает канал «Вести Хабаровск».

Самоизоляция и особый режим продлены в Хабаровском крае до 7-го августа. Такое постановление подписала руководитель местного Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

«Ситуация будет гораздо хуже и при том в ближайшее время. С такими показателями форма пред-ЧС может перейти в ЧС», — цитируют «Вести» Юрия Минаева, зампреда краевого правительства.

Министр здравоохранения региона Александр Витько заявил — потребуется время и дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить край достаточным числом коек для больных коронавирусом.

«Мы не можем кусок взять и перепрофилировать. Это надо все лечебное учреждение. А значит, потоки людей, которые пойдут с экстренной хирургии, терапия, их надо будет куда-то определять», — подчеркнул Витько.

Есть и другая опасность — так называемая внебольничная пневмония.

«Как нет стабилизации по коронавирусной инфекции, так и нет стабилизации по пневмонии. По Хабаровску за последнюю и предыдущую неделю заболело более 380 человек», — приводит телеканал слова Юлии Журавлевой, сотрудницы мэрии Хабаровска.

Напомним, что в число ограничительных мер входят продление режима самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями, запрета на работу развлекательных организаций.

Речь также идет о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных объектах, а также кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокинотеатров. Продление ограничений коснулось и предприятий общественного питания. Речь идет о ресторанах, кафе, барах, столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам.

Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других предприятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.

Кроме того, запрещается работа детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракционов, иных досуговых заведений, в том числе общественных бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Запрет продлен и на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.