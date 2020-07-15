107 новых случаев С-19 в Хабаровском крае

По данным минздрава региона, всего за время пандемии коронавирусом заболели 5 тыс 539 человек, в том числе за минувшие сутки — 107.

Среди заболевших — большинство в возрасте от 18 -ти до 65-ти лет; 25 пациентов старше 65-ти лет; пятеро детей и подростков в возрасте от двух до 15 лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 11 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у двух третей — зафиксирована пневмония, остальные — имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 5 тыс 539 случаев заболевания (рост +2,0% к 13 июля 2020 года), из них 43 — закончились смертью пациентов.

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«Активными» остается 2 тыс 795 случаев заболевания, 35 человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 356 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 356 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением состояло более 9,2 тысяч человек, из них в настоящее время состоит под наблюдение. более 2 тыс. жителей края, бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено около 144 тысяч исследований на новый коронавирус.