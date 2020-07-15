Ветер, грозы и ливни возможны в Хабаровском крае

Ухудшение погоды, возможно, произойдет в период с 15-го по 31-е июля.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Хабаровскому краю, в связи с установившимися и прогнозируемыми высокими дневными температурами, в период с 15 по 31 июля на территории Хабаровского края при прохождении грозовых фронтов возможно локальное выпадение осадков ливневого характера, а также кратковременное усиление ветра порывами до 20-25 м/с.

Такие неблагоприятные метеоусловия могут привести к возможным аварийным ситуациям на электрических сетях, связанным с отключением источников энергоснабжения на всей протяженности ЛЭП при перехлесте и обрывах проводов, нарушениям в работе объектов ЖКХ.

При сильных порывах ветра могут происходить обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев, а также повреждение автотранспорта. В результате выпадения обильных осадков существует вероятность кратковременных подтоплений придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, размыв дорожного покрытия.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятс