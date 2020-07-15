Краевую думу волнуют потерявшиеся животные

Законодатели Хабаровского края обратились за помощью к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Депутатам важен документ, регулирующий идентификацию и учет домашних животных, в частности — собак. Любопытно, что поиском питомцев озаботился комитет по строительству, вопросам ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу.

Как отметил председатель комитета Александр Бруско, с 1 января этого года вступили в силу отдельные положения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Были существенно расширены общие требования к содержанию животных и меры защиты их от жестокого обращения. Также установлены новые правила обращения с безнадзорными животными по схеме «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания с не снимаемой меткой».

Но, несмотря на положительные стороны в данной теме, необходимо еще проработать вопрос идентификации животных (как, например, ведется учет племенных сельскохозяйственных животных).

«Это важно потому, что во многих случаях необходимо быстро и точно получить информацию для возврата потерявшихся собак владельцам, – говорит Александр Бруско. – Также из-за отсутствия достоверных сведений о собственнике собаки затруднительно привлечь к ответственности владельцев, не соблюдающих требования к содержанию животных. Многие граждане допускают неконтролируемый и не обеспечивающий безопасности людей выгул собак», — цитирует думская пресс-служба слова депутатов.

Стоит также отметить, что согласно перечню видов животных, который утвержден Министерством сельского хозяйства требования идентификации распространяются на кошек и собак в том числе. Однако до настоящего времени нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы осуществления идентификации и учета, не принят.

Обращение с просьбой ускорить принятие соответствующего документа депутаты Законодательной Думы Хабаровского края планируют направить Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву. Вопрос рассмотрят на очередном заседании Думы 29 июля.