Среди предполагаемых жертв Фургала бывшие полицейский и военный журналист

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации двух убийств и в одном покушении на убийство. По версии следствия, по приказу Фургала были убиты предприниматели Евгений Зоря и Олег Булатов. Следствие предполагает, что этот список не окончательный.

Евгений Зоря работал военным журналистом. После отставки он занялся бизнесом – учредил компании «Купава-трейлер», «Прод караван», «Продсеть ТДА», Торговый дом «Анна» и другие. Зоря пытался отсудить у Фургала одно из производственных помещений. Однако 29 октября 2004 года бывший военный журналист был убит. Существует информация, что незадолго до убийства Евгений Зоря из-за возникшего с Фургалом конфликта опасался за свою жизнь и даже написал заявление в полицию. Убийство Зори осталось нераскрытым.

Олег Булатов был сотрудником правоохранительных органов. Позже он устроился в компанию «МиФ – Хабаровск», которой владели Сергей Фургал и Николай Мистрюков. Через какое-то время он учредил с ними ООО «ВЭС-Маркетинг» и занялся продажей вторчермета на экспорт. Существует версия, что в ходе этой деятельности у Булатова возник конфликт с Фургалом из-за появления в окружении будущего губернатора Хабаровского края криминального авторитета Михаила Тимофеева (Тимохи). Спустя несколько месяцев после убийства Евгения Зори Олега Булатова расстреляли, а затем подорвали гранатой.

Александр Смольский также торговал вторчерметом. Возможно, его бизнес конкурировал с бизнесом Сергея Фургала, так как Смольского пытались взорвать гранатой. Однако предприниматель уцелел. Следствие подозревает, что именно Фургал стоял за этим покушением.

Роман Сандалов занимался доставкой металлолома в адрес «Миф — Хабаровск». Однажды ему не заплатили за доставку очередной партии металла, и он решил забрать привезенный товар. В октябре 2004 года его расстреляли из карабина «Сайга». В убийстве признался Владимир Журавлев, который в 2004 году являлся личным водителем Фургала. Журавлева приговорили к 1,5 годам колонии-поселения (он убедил суд в убийстве по неосторожности). Он вышел по УДО и вернулся в команду своего шефа.

Стоит отметить, что убитых вряд ли можно назвать «металлическими олигархами». Скорее, предпринимателями средней руки (27-летний Сандалов так и вовсе самолично развозил товар). Тем циничнее выглядят убийства – по сути, бессмысленные, так как не несли особых выгод своему заказчику.

Мать Романа Сандалова Наталья 15 лет писала во все инстанции, требуя наказания для того, кто организовал убийство ее сына. Только сейчас у нее появилась надежда.