Девять детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 98 человек, в их числе — 9 детей.

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Среди заболевших — большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; 9 детей и подростков в возрасте от года года до 16-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 9 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 5 тыс 637 случаев заболевания (рост +1,8% к 14 июля 2020 года), из них 43 закончились смертью пациентов.

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«Активными» остается 2 тыс 798 случаев заболевания, 36 человек находятся в тяжелом состоянии аппаратах ИВЛ.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1388 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 355 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

От заболевания, вызванного COVID-19, вылечились 2 тыс 796 человек.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 145 тысяч исследований на новый коронавирус.