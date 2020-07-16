Новая цена на мусор будет в Хабаровском крае

Региональное правительство выбрало еще одного оператора, который будет отвечать за твердые бытовые отходы.

В ближайшие полгода будет объявлен новый тариф за вывоз отходов.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, министерство ЖКХ края завершило конкурс по выбору компании-оператора, которая будет оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. По конкурсу победителем стала организация ООО «ТСК ФЕСТ». Именно с ней краевые власти заключили соглашение об организации деятельности с ТКО.

«Оператор возьмет в управление зону № 1. Она включает в себя как Хабаровск, так и район имени Лазо, где сейчас расположен полигон. Согласно оценке в Хабаровске за год образуется примерно 195 тысяч тонн отходов, в районе имени Лазо – до 10 тысяч тонн. Весь этот мусор оператор должен будет собирать и вывозить для обработки или последующей утилизации и захоронения остатков», — рассказали в министерстве.

Приступить к работе компания «ТСК ФЕСТ» должна не позднее 1 декабря 2020 года. Перед этим ей предстоит утвердить тариф на свои услуги. Сейчас в крае, помимо Хабаровска, оператор также выбран в Комсомольске-на-Амуре. Организация будет обслуживать город, а также 5 поселков Комсомольского района.

«По остальным 17 зонам на конкурсы пока никто не заявился. Коммерсантов отпугивают высокие расходы на транспортировку мусора, возить который разрешается только на официальные полигоны, а их в регионе очень мало. Мы ведем работу по узакониванию действующих свалок, но согласования в федеральных структурах проходят очень медленно. Поэтому такие поселения продолжают обслуживаться по старой схеме», — уточнили в минЖКХ.

Несмотря на это, власти Хабаровского края уверены, что они выполнят федеральный показатель по переработке отходов. Он подразумевает, что 60 процентов всего мусора, накапливаемого в субъекте, должно идти на обработку, и 36 из них — на утилизацию.

Достичь норматива в регионе намерены за счет создания дополнительных производств. Только в этом году в крае запускается сразу несколько новых предприятий по переработке различных видов отходов. Это и линия в Хабаровске по выпуску картона, и дополнительные сортировочные мощности в Комсомольске-на-Амуре, позволяющие производить из пластика тротуарную плитку.

В регионе также планируется строительство сразу нескольких мусоросортировочных комплексов. Новые предприятия появятся в Николаевске-на-Амуре и Советско-Гаванском районах. На остальных территориях, где объемы образуемых отходов небольшие и сортировка мусора нецелесообразна, будут проектироваться объекты обезвреживания или захоронения отходов.

Напомним, что целью так называемой «мусорной» реформы и нацпроекта «Экология» является создание в России современной системы обращения с отходами, при которой как можно меньше мусора будет направляться на захоронение и как можно больше — на обработку и повторное использование в производственном цикле.

Для этого в Хабаровском крае с 1 марта 2020 года вступил в силу новый порядок накопления твердых коммунальных отходов, предусматривающий раздельный сбор мусора.