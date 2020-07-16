Из заводских кабинетов на нары

Бывшие топ-менеджеры металлургического завода «Амурсталь», принадлежащего семье Фургала, арестованы.

Вчера, в 16:57 по подозрению в причастности к махинациям вокруг единственного на Дальнем Востоке металлургического завода отправлены на два месяца в СИЗО четыре человека из окружения хабаровского губернатора.

Между их задержанием и арестом Фургала, руководившего до недавнего времени Хабаровским краем, прошло менее двенадцати часов. История с губернатором региона, по признанию гендиректора «Амурстали» Григория Фрейдина, стала шоком для нынешнего руководства завода. Уголовное дело по предполагаемым фактам мошенничества — результат доследственной проверки, проведенной СКР.

Суд Центрального района Хабаровска в прошлую пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу до 8 сентября для четверых предполагаемых «подельников»:

— бывшего генерального директора «Амурстали», депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Кузнецова;

— его бывшего заместителя по безопасности и также депутата краевой думы от ЛДПР Дмитрия Козлова;

— фактического руководителя ломозаготовительной компании «ТОРЭКС» (подконтрольной, как утверждает ряд местных СМИ, Сергею Фургалу) Николая Шухова, который постановлением краевой избирательной комиссии сентября был зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата на должность губернатора края;

— учредителя и генерального директора ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, с участием которого, как предполагается, были организованы мошеннические схемы получения банковских кредитов под гарантии завода «Амурсталь» с последующим выводом денежных средств через счета предприятия на аффилированные с хабаровским губернатором коммерческие структуры.

По информации, имеющейся в распоряжении редакции «Восток Медиа», на компанию Евгения Аверьянова в 2019 году в МСП Банке был выдан кредит в полмиллиарда рублей. Официально — для закупки металлопродукции у завода «Амурсталь». Всю сумму, как писали СМИ региона, компания сразу перевела на завод, а вскоре потребовала вернуть обратно. За это время, вероятно, при участии прежнего менеджмента металлургического предприятия, который сейчас оказался под следствием, деньги были переведены на счета ООО «ТОРЭКС».

— Действия сотрудников СКР связаны с заявлением господина Бальского, которое он подавал в связи с его подозрениями и основаниями полагать, что часть тех кредитных средств, которые были на завод привлечены, были, собственно, незаконным образом выведены из оборота. Могу предположить, что, если заявление было написано в январе, а сейчас прошли задержания, то за шесть-семь месяцев правоохранительные органы нашли достаточные основания, доказательства того, что его (Павла Бальского — Прим. ред.) предположения имели под собой основания, — прокомментировал эту ситуацию генеральный директор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин. — У нас проходили опросы сотрудников завода, где-то месяца полтора назад сотрудников разных подразделений опрашивали. На данный момент, уже после того, как произошли задержания, никаких обращений к нам не было.