117 случаев С-19 в Хабаровском крае

Всего за время пандемии в регионе заболели 5 тыс 754 человека.

За сутки в крае зарегистрировано 117 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края.

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Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 27 пациентов старше 65 лет; девять детей и подростков в возрасте от года года до 15-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 16 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 5 тыс 754 случая заболевания (рост +2,1% к 15 июля 2020 года), из них 44 — закончились смертью пациентов.

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«Активными» остается 2 тыс 781 случай заболевания, 35 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 378 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 344 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено около 147 тысяч исследований на новый коронавирус.