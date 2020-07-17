В Хабаровске арестовывают машины и игровые приставки

Судебные приставы вместе с работниками районных администраций изымают имущество должников.

Сотрудники комитетов по управлению районами Хабаровска вместе с судебными приставами и налоговыми инспекторами регулярно проводят рейды для снижения недоимки по завзятым должникам, игнорирующим положенные платежи в территориальный и местный бюджеты.

Один из таких прошел в Железнодорожном районе. Летучий «отряд» специалистов навестил задолжавших граждан по месту жительства. Первой сводная команда посетила хабаровчанку, не уплатившую 772 тысячи земельного налога. На ее имущество — телевизор «DEXP» и игровую приставку Sony «PlayStation 4» — судебным приставом-исполнителем наложен арест.

Также вынесено постановление, запретившее гражданке регистрировать на себя земельный участок площадью в 5 тысяч квадратных метров.

Вторым должником, не заплатившим 134 тысячи рублей транспортного налога, оказался мужчина. Приставы арестовали его автомобиль — «Toyota Chaser» 1987 года выпуска, предварительно оценив его в 100 тысяч рублей.

В отношении неплательщика вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данной машины. Если в течение 10 дней оба должника не обжалуют или не выплатят налоговые недоимки, их имущество пойдет «с молотка», а вырученные средства – на погашение задолженностей.

Если же они будут своевременно погашены, для хозяев арестованного добра все вернется на круги своя. Как сообщили в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска, с начала текущего года его сотрудниками было проведено 12 таких совместных рейдов, в результате которых в краевой бюджет было возмещено свыше 5,3 миллиона рублей недоимки.