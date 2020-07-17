Правительство Хабаровского края: «Со следующей недели возможна ЧС по вирусу»

За минувшие сутки в регионе скончались еще два человека от коронавирусной инфекции, общее число погибших — 46.

Вероятно, что врачам придется увозить заболевших их Хабаровска в районные стационары, мест в больницах не хватает, коечный фонд заполнен на 90 процентов. Часть мест для зараженных, возможно, предоставит военный госпиталь в Анастасьевке.

«Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение. Сейчас больницы в Хабаровске заполнены на 90%, а в целом по краю – на 76%. Поэтому люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин. Сейчас каждый сам для себя должен определить, подвергать ли ему риску окружающих и родных или нет. Мы же просим прислушаться к врачебному сообществу и воздержаться от собраний. Очень важно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию – это спасает от заражения», — отметил замруководителя штаба, зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Как уточнили в минздраве, всего в регионе для лечения новой коронавирусной инфекции развернуто 1520 коек, из которых 826 расположено в больницах Хабаровска. Власти региона обеспечили почти двукратный резерв мест, но и он сейчас заканчивается.

«Заболеваемость нарастает достаточно активно. Распространение инфекции происходит в первую очередь в Хабаровске, на город приходится 80% всех фактов заражения. Также ситуация ухудшается в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Ванинском и Советско-Гаванском районах. Подавляющая часть инфицированных — люди трудоспособного возраста от 30 до 60 лет. Почти 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 35 – подключены к аппаратам ИВЛ. Мы видим, что сейчас болезнь активно бьет не только по пожилым, но больше по молодому населению», — сообщила главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

На вокзалах и в аэропортах установят дополнительный контроль за пассажиропотоком. В городском общественном транспорте начинается тестирование системы электронного слежения за тем, используют ли пассажиры при поездке защитные маски. Нарушителей будет фиксировать видеокамера, а водителей и кондукторов обяжут поддерживать санитарные правила в салоне.



