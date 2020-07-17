Хабаровск раскачают на прудах

Мэру Сергею Кравчуку понравилась идея жителей — поставить гигантские качели на городских прудах.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, во время обхода популярного места отдыха, к Кравчку обратились прохожие. Они высказали свое мнение о том, как сделать пруды еще лучше. В частности, люди попросили установить здесь большие качели, на которых могли бы кататься и взрослые, и дети – такие, как на Триумфальной площади в Москве. Сергей Кравчук поручил проработать этот вопрос: найти подходящую площадку и оценить стоимость монтажа такого аттракциона.

Сергей Кравчук высказал недовольство о состоянии прудов — повреждение гранитной плитки, которой облицован фонтан «Одуванчик», находящийся у нижнего пруда; прорастающая сквозь брусчатку трава; разваливающиеся бордюры.

«Все эти проблемы можно устранить в рамках расходов на текущее содержание объекта, это небольшие средства. Что мешает провести ревизию, а затем спокойно распланировать работы и ежедневно этим заниматься? К примеру, облицовочная плитка на фонтане. Сколько времени нужно, чтобы ее подклеить и остановить дальнейшее разрушение? Пара часов, не больше. Зато насколько ухоженнее сразу станет его вид. И это касается всего: покраски ограждений, крошащихся бордюров. Этим просто нужно методично заниматься», — сказал Сергей Кравчук.

Не устроило мэра и состояние среднего пруда: уровень воды в нем сейчас очень низкий, а рукотворные берега «пошли волной».