11 детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае

По информации минздрава региона, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 119 человек.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от трех до 15-ти лет.

⠀

Среди вновь выявленных пациентов 12 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

⠀

Всего в крае зарегистрировано 5 тыс 873 случая заболевания (рост +1,9% к 16 июля 2020 года), из них — 46 закончились смертью пациентов.

⠀

«Активными» остается 2 тыс. 777 случаев заболевания, 31 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

⠀

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 389 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 333 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

⠀

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими. В крае выполнено более 150 тысяч исследований на новый коронавирус.

⠀