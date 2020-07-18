МЧС: Догордон, Кукан — в опасности

По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю сильные дожди привели к повышению уровня реки Урми у поселка Кукан.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня ожидается подъем реки Урми до 800-850-см, вода угрожает населенным пунктам Кукан, Наумовка, Догордон.

При уровне воды в 800-820 см в Кукане возможно подтопление 35-ти приусадебных участков, участка дороги Кукан-Догордон, длиной 34 км. В Догрдоне под большую воду могут попасть 4 приусадебных участка, в Наумовке — 12 участков с риском подтопления.

Если вода поднимется выше 820 см, то в Кукане возможно подтопление двух жилых домов и 43-х приусадебных участков. В опасности могут оказаться 90 человек, в том числе 16 детей. Будет затоплена и часть межпоселковой дороги.

В Догордоне в зоне риска — 13 человек, в Наумовке — 15.

МЧС занимается ежедневным мониторингом ситуации и призывает жителей в случае ухудшения своего положения немедленно сообщать по телефону: 8 (4212) 41-59-50.