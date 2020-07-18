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В России появятся электронные трудовые книжки
Решение о введении виртуальных трудовых книжек в субботу приняло правительство России.
Официальный портал кабмина сообщает — в субботу 18-го июля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России электронных трудовых книжек.
С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
Электронная форма трудовой книжки – почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора.
Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.
Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки – бумажного или электронного. Сотрудники в свою очередь до 31 декабря должны определиться с выбором.
При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдаётся на руки, а работодатель перестаёт отвечать за её ведение. Однако в электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.
При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит вносить в неё сведения наряду с электронной формой. Право на сохранение бумажной трудовой остаётся и при смене работы. Изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.
Если же работник не подаст никакого заявления, то за ним сохранится бумажная трудовая. У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
Постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.